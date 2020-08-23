Звёздный городок, Московская область, 23 августа, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Члены экипажа следующей долговременной экспедиции Международной космической станции отработали действия при аварийных ситуациях в Центре подготовки космонавтов (ЦПК). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС

Экипаж МКС-64, который отправится на орбитальную станцию на корабле «Союз МС-17», проходит заключительную сессию подготовки в ЦПК. В ходе очередной подготовки космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт США Кэтлин Рубинс прошли тренировки по действиям в случаях аварийной ситуации.

Инструктор комплексной подготовки по российскому сегменту МКС Вячеслав Давыдов объяснил, что для каждой такой тренировки разрабатываются несколько сценариев, которые моделируются на тренажёре российского сегмента МКС. В ходе тренировок космонавты должны определить характер аварии и предпринять действия для выхода из неё.

Прошедшая тренировка моделировала случай выброса аммиака на американском сегменте МКС. Экипаж отработал процедуру облачения в скафандры в аварийных масках для экстренного покидания станции.

Полёт корабля «Союз МС-17» к МКС запланирован на октябрь 2020 года. Запуск будет производиться с космодрома «Байконур» посредством ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля высота орбиты МКС была увеличена на 1,1 км для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-17».