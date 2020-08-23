Лондон, 23 августа, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Боксер из Великобритании Диллиан Уайт в поединке с российским боксером Александром Поветкиным, который британец проиграл нокаутом, не получил каких-либо серьезных травм. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе промоутерской компании Matchroom Boxing.

Цитата из м/ф «Брэк!». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Бокс

«Диллиану не потребовалась дополнительная помощь (медиков). Все в порядке», — приводит ТАСС слова представителя Matchroom Boxing.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свой комментарий о победе российского боксера Александра Поветкина в бою с Диллианом Уайтом за титул временного чемпиона Всемирного боксёрского совета (WBC) дал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весеНиколай Валуев.