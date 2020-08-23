Тюмень, 23 августа, 2020, 10:57 — ИА Регнум. В Тюменской области на 564-м километре федеральной автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в результате аварии погибла четырёхлетняя девочка и пострадали шесть человек. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области Трагическая авария на 564-м километре федеральной автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск

По предварительным данным, 53-летняя водитель автомобиля «Ниссан» при обгоне большегруза на мокрой дороге, не убедившись в безопасности маневра, выехала на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем «Джили».

Погибла четырёхлетняя пассажирка «Ниссана», травмы различной степени тяжести получили шесть человек из обеих машин, в том числе 15-летняя пассажирка «Джили».