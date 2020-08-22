Лос-Анджелес, США, 22 августа, 2020, 21:24 — ИА Регнум. В рамках онлайн-трансляции DC FanDome студия DC показала новый трейлер кинокомикса «Чудо-женщина 1984». Ролик был опубликован 22 августа на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

Постер кинофильма Чудо-женщина, США, 2017

Фанаты могут видеть, как Диана (Галь Гадот) теряет дар речи при встрече с живым Стивом Тревором (Крис Пайн), «прыгает» по молниям при помощи Лассо Истины, сражается с Гепардой (Кристен Уиг), в какой-то момент берёт противницу за шкирку и демонстрирует ей золотые доспехи (и своё превосходство).

Стоит также отметить, что в одной из сцен зрителям показывают Максвелла Лорда (суперзлодей во вселенной DC), роль которого исполнит Педро Паскаль. Финал трейлера заканчивается на юмористической ноте.

Ранее представитель компании AT&T (материнская компания по отношению к Warner Bros.) Джон Стивенс дал понять: существует вероятность, что премьера «Чудо-женщины 1984» может быть отложена. По имеющейся на сегодня информации, кинокомикс должен выйти на экраны российских кинотеатров 1 октября 2020 года.