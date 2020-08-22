Москва, 22 августа, 2020, 21:19 — ИА Регнум. Последние шаги администрации Соединенных Штатов свидетельствуют о стремлении Вашингтона не быть связанными никакими многосторонними обязательствами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, об этом свидетельствуют применяемые Вашингтоном экстерриториальные санкции.

Так, когда США решают, что Китай представляет угрозу, поскольку слишком много продаёт Соединенным Штатам и слишком мало покупает, то Белый дом вводит ограничения на импорт из КНР.

«Когда Соединённые Штаты решают, что Иран, хотя и выполняет всё то, о чём договорились в рамках СВПД, тем не менее плохо себя ведёт (все остальные так не считают), то вводятся санкции против Ирана», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что власти Соединенных Штатов открыто призывают лидеров европейских стран не развивать сотрудничество с Россией в экономической сфере.

По его словам, американские власти не очень стесняются, когда им нужно продвигать свои экономические интересы. Дипломатические тонкости, полунамеки, полутона давно отброшены, уточнил он.