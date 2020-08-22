Тула, 22 августа, 2020, 20:53 — ИА Регнум. Футболисты тульского «Арсенала» в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграли московское «Динамо». Встреча, завершившаяся со счётом 2:0, прошла 22 августа на стадионе «Арсенал» в Туле.

(сс) AnnRos Футбол

Героем встречи в составе хозяев поля стал полузащитник Даниил Лесовой, оформивший дубль.

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России «Арсенал» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе четыре очка. Московское «Динамо», в активе которого семь баллов, находится на третьей позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа футболисты санкт-петербургского «Зенита» разгромили клуб «Тамбов» в домашнем матче четвертого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1.

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