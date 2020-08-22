Джуба, 22 августа, 2020, 19:20 — ИА Регнум. В Южном Судане потерпел крушение грузовой самолет. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на очевидца происшествия.

(сс) gustavmelin0 Авиакатастрофа

Трагедия произошла в субботу, 22 августа, недалеко от аэропорта Джубы. По последним данным, в результате инцидента погибли по меньшей мере 17 человек.

Отмечается, что выжить в результате падения самолета смог только один человек, находившийся на борту самолета.

В настоящее время выясняются причины трагедии.

Как передавало ИА REGNUM, 4 августа в Соединенных Штатах в реку Теннесси упал вертолет Eurocopter.

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