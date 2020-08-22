При крушении грузового самолета в Южном Судане погибли 17 человек
Джуба, 22 августа, 2020, 19:20 — ИА Регнум. В Южном Судане потерпел крушение грузовой самолет. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на очевидца происшествия.
(сс) gustavmelin0
Авиакатастрофа
Трагедия произошла в субботу, 22 августа, недалеко от аэропорта Джубы. По последним данным, в результате инцидента погибли по меньшей мере 17 человек.
Отмечается, что выжить в результате падения самолета смог только один человек, находившийся на борту самолета.
В настоящее время выясняются причины трагедии.
Как передавало ИА REGNUM, 4 августа в Соединенных Штатах в реку Теннесси упал вертолет Eurocopter.
Читайте также: Вертолет с пассажирами упал в реку в США