Омск, 22 августа, 2020, 18:59 — ИА Регнум. Заведующий отделением реаниматологии национального центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал о том, как проходило лечение блогера Алексея Навального в Омске. Об этом 22 августа он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

George Hodan George Hodan Врач

По его словам, команде Минздрава, в которую вошли он сам, реаниматолог института Бурденко и нейрофизиолог в ожидании рейса в Москву стало понятно, что состояние блогера дестабилизируется.

«Мы экстренно обсудили врачами в Омске меры коррекции и диагностики, которые необходимо провести, пока мы в воздухе», — написал врач.

Вместе с тем, отметил Теплых, сторонники Навального устроили настоящую информационную шумиху.

Кроме того, коллеги из Германии первоначально отказывались перевозить пациента, так как пилотам их самолета требовался отдых, именно поэтому Навальный еще на 10 часов задержался в клинике, уточнил он.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному, путешествующему из Томска в Москву, стало плохо. Самолет, в котором находился блогер, экстренно приземлился в Омске, где больного госпитализировали.

Подозрения на отравление, которое высказали сторонники Навального, было опровергнуто врачами.