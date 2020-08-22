Тверь, 22 августа, 2020, 18:47 — ИА Регнум. В День Государственного флага Российской Федерации 22 августа 2020 г. у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату 500 активистов всероссийского движения «Волонтерская Рота» развернули самую большую георгиевскую ленту в мире. Площадь георгиевской ленты составила 2100 квадратных метров. Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу.

Волонтерская рота Самая большая в мире георгиевская лента

«Сегодня на этой священной земле, у подножия Мемориала Советскому солдату мы разворачиваем самую большую георгиевскую ленту в мире. Две недели до этого события волонтеры вели поисковую деятельность и ребятами была проделана колоссальная работа. Под руководством опытных поисковиков волонтеры подняли 20 бойцов Красной армии. Один из них был найден вместе с медальоном, и, поэтому, возможно, еще один солдат вернется с войны домой. Работа эта еще не окончена, сложно даже представить себе сколько героев хранит в себе Ржевская земля. Но мы продолжим упорно вести эту работу, потому что мы убеждены, что молодому человеку, единожды поднявшему солдата, больше не нужно объяснять, что такое патриотизм», — прокомментировал руководитель движения «Волонтерская Рота» Антон Демидов.

Волонтерская рота Самая большая в мире георгиевская лента

С 9 августа 300 активистов движения со всей России были участниками молодежного поискового форума «Территория действия: Вахта Памяти», проходящего на территории Ржевского района Тверской области. Помимо поисковой деятельности и образовательной программы, участникам форума представилась возможность принять участие в реконструкции и иммерсивном спектакле.

Волонтерская рота Возложение цвветов

Мероприятие проходит в рамках реализации проектов поисковой деятельности «Никто не забыт», Коворкинг патриотического воспитания молодежи «75 лет Победы», «Иммерсивная лаборатория «Моя история», Коворкинг военно-тактического спорта, получивших грантовую поддержку на федеральном грантовом конкурсе проектов «Росмолодежи».