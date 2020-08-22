Курган, 22 августа, 2020, 18:29 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Основным очагом заражения остаётся Курган, где за сутки выявлено девять положительных тестов на SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 22 августа, по данным штаба, зарегистрировано 2800 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. О числе выздоровевших и скончавшихся региональный штаб традиционно не информирует.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области на 22 августа излечились от коронавирусной инфекции 2401 человека, 17 пациентов с COVID-19 скончались.