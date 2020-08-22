Каменск-Уральский, Свердловская область, 22 августа, 2020, 17:13 — ИА Регнум. В Свердловской области на объездной дороге Каменска-Уральского в ДТП погибли несколько человек. Произошло лобовое столкновение двух легковых машин, сообщили журналистам в ГИБДД.

Kaatjem Авария

Авария произошла 21 августа. По данным областного минздрава, пострадали восемь человек, в том числе три ребёнка возрастом три, четыре года и шесть лет.

Три человека погибли на месте. Одна женщина затем скончалась в больнице.