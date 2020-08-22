Екатеринбург, 22 августа, 2020, 16:44 — ИА Регнум. Футболисты екатеринбургского «Урала» в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграли команду «Краснодар». Встреча, завершившаяся со счётом 1:0, прошла 22 августа на стадионе «Екатеринбург Арена».

(сс) AnnRos Футбол

Героем встречи в составе хозяев поля стал Вячеслав Подберезкин, который забил единственный мяч на третьей минуте.

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России «Урал» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе пять очков. Клуб «Краснодар», в активе которого шесть набранных баллов, находится на четвертой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа футболисты московского ЦСКА обыграли команду «Тамбов» в домашнем матче второго тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 2:1, прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.

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