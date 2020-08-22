Вадуц, 22 августа, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Власти Княжества Лихтенштейн направили иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием вернуть земли, которые конфисковала Чехия в конце Второй мировой войны. Об этом пишет газета Financial Times.

böhringer friedrich Здание правительства и парламента Лихтенштейна

Издание пишет, что между карликовым государством Лихтенштейн и Чехией существуют давние разногласия по вопросу конфискации имущества рода Лихтенштейн, прежде всего в Моравии, на основании декретов президента Чехословакии Эдварда Бенеша, согласно которым князья Лихтенштейн объявлялись коллаборантами нацистского режима Германии, все их имущество конфисковалось.

Однако в Лихтенштейне считают действия бывшей Чехословакии необоснованными, поскольку декреты должны были распространяться на граждан Германии, а не Лихтенштейна.

Предмет спора — земельные участки общей площадью более двух тысяч квадратных километров, что более чем в десять раз превышает нынешнюю территорию княжества. На этих землях находится резиденция Вальтице в стиле барокко и замок Леднице в неоготическом стиле. Оба объекта внесены в Список культурного наследия ЮНЕСКО.