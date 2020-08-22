Анкара, 22 августа, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Палестины Махмуд Аббас провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили актуальные вопросы региональной повестки и отношения двух стран. Об этом 22 августа сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на Управление по связям с общественностью администрации президента Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

В сообщении говорится, что Эрдоган в ходе разговора пообещал и впредь поддерживать «братскую страну в палестино-израильском конфликте».

В свою очередь, глава Палестины поздравил президента Турции в связи с тем, что крупное месторождение природного газа удалось обнаружить турецкой стороне в Черном море.

«Успех Турции — это успех Палестины», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что Турция обнаружила в Черном море крупное месторождение природного газа.

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