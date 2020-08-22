Омск, 22 августа, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Омской области сообщило, что в анализах оппозиционного блогера Алексея Навального обнаружены алкоголь и кофеин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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Напомним, что блогеру Навальному стало плохо на борту пассажирского самолета, летевшего из Томска в Москву. Борт был посажен в Омске, где Навального госпитализировали.

Медики установили, что у Навального произошло нарушение баланса углеводов в организме — резко упал уровень сахара в крови, из-за чего он потерял сознание в самолете.

При этом сторонники Навального заявляют, что их блогера якобы отравили российские спецслужбы. Были проведены анализы в трех независимых лабораториях, которые показали, что никаких ядов в организме Навального нет.