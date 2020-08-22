Калуга, 22 августа, 2020, 15:49 — ИА Регнум. В Калужской области в больнице скончались ещё два пациента с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 22 августа в областном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли жители Калуги 1947 и 1962 года рождения.

Всего в регионе зарегистрировано 62 смерти пациентов с подтверждённым коронавирусом.