В Калужской области скончались два пациента с COVID-19
Калуга, 22 августа, 2020, 15:49 — ИА Регнум. В Калужской области в больнице скончались ещё два пациента с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 22 августа в областном оперштабе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли жители Калуги 1947 и 1962 года рождения.
Всего в регионе зарегистрировано 62 смерти пациентов с подтверждённым коронавирусом.