Вашингтон, 22 августа, 2020, 14:53 — ИА Регнум. Бывшему руководителю службы безопасности американской компании Uber Джозефу Салливану предъявлено обвинение в сокрытии масштабной утечки данных. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Elliott Brown Офис Uber

Согласно обвинению федерального прокурора США Дэвида Андерсона, инцидент с утечкой данных клиентов Uber произошёл в 2016 году. Сообщается, что возглавлявший тогда службу безопасности компании Джозеф Салливан не проинформировал правоохранительные ведомства о взломе систем компании и выплатил хакерам около $100 тыс. В ходе этого взлома под угрозой оказалась личная информация 57 млн водителей и клиентов Uber.

«Кремниевая долина — это не Дикий Запад… Мы ожидаем, что нам будут немедленно сообщать о преступлениях и сотрудничать при расследовании. Мы не потерпим незаконных выплат злоумышленникам и корпоративных сокрытий таких инцидентов», — заявил Андерсон.

В Uber заявили, что компания действовала в рамках закона, а вознаграждение хакерам было выплачено по программе поощрения за выявление уязвимости в системе безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года в Роскомнадзоре заявили, что масштабная утечка персональных данных клиентов компании Uber не затронула граждан России.