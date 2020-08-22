Владимир, 22 августа, 2020, 14:50 — ИА Регнум. Во Владимирской области по состоянию на 22 августа зарегистрировано 192 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 5365 пациентов. В регионе было проведено 184 тыс. 350 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 309 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 32 человека. На стационарном лечении находятся 42 пациента с ОРВИ и 387 — с пневмонией.