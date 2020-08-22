Киев, 22 августа, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Смысла менять место для проведения переговоров по мирному урегулированию в Донбассе нет, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу «Украина 24», опубикованном 22 августа.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Сейчас… все разговоры в формате «Минск» происходят в видеоформате из-за COVID, поэтому я считаю, что от площадки сейчас или от города, или места это не зависит совсем, зависит только от людей, приобщенных в Т рехстороннюю контактную группу. П оэтому я думаю, очень рано говорить о смене города, и я считаю, мне кажется, что это неправильно особенно сейчас это делать… Минск был предложен… там идут эти переговоры, я не вижу смысла для изменения», — заявил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский назвал своим главным заданием на посту главы государства прекращение войны в Донбассе.