Липецк, 22 августа, 2020, 14:21 — ИА Регнум. В Липецкой области 22 августа подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона выявлено 4918 положительных тестов.

За весь период наблюдения 4467 человек были выписаны после курса лечения. 25 человек скончались.