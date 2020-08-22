Пермь, 22 августа, 2020, 14:17 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, на 22 августа, зафиксирован один летальный исход от COVID-19, сообщает краевой минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

По данным ведомства, с начала пандемии в регионе скончались 319 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них 197 человек умерли от COVID-19. Причиной смерти еще 122 человек стали сопутствующие заболевания.

Напомним, в Прикамье выявлено 7 349 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5 182 пациента.