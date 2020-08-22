Пермь, 22 августа, 2020, 14:16 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки по состоянию на 22 августа выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Лечение в больницах получают 45 пациентов, остальные 12 находятся дома под меднаблюдением, сообщает краевой минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,8%, а коэффициент распространения — 0,9 (на 21 августа — 0,9).

С начала пандемии в регионе выявлено 7 349 носителей SARS-CoV-2. Оправились от болезни 5 182 пациента. Продолжают лечиться в стационарах 448 человек. Скончались 319 пациентов с COVID-19.