Зеленский назвал свое самое главное задание на должности президента Украины
Киев, 22 августа, 2020, 14:12 — ИА Регнум. Прекращение войны в Донбассе назвал самым главным своим заданием президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу «Украина 24», опубликованном 22 августа.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Зеленский
Войну в Донбассе глава Украины также назвал «большим вызовом» для Украины.
»Это для нас самое главное задание, для меня как для президента, моей команды, прекратить войну, окончить войну, вернуть все территории, вернуть людей домой в семьи», — заявил украинский лидер.
Президент Украины также напомнил, что прошел почти месяц с момента наступления режима прекращения огня, который «сохраняется» без боевых потерь, боевых ранений, летальных случаев».
»Я радуюсь и верю, что это такой серьезный шаг вперед», — отметил Зеленский.
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Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договоренность о встрече советников лидеров государств «нормандской четверки» достигнута, и встреча запланирована на 28 августа.