Киев, 22 августа, 2020, 14:12 — ИА Регнум. Прекращение войны в Донбассе назвал самым главным своим заданием президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу «Украина 24», опубликованном 22 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Войну в Донбассе глава Украины также назвал «большим вызовом» для Украины.

» Это для нас самое главное задание, для меня как для президента, моей команды, прекратить войну, окончить войну, вернуть все территории, вернуть людей домой в семьи » , — заявил украинский лидер.

Президент Украины также напомнил, что прошел почти месяц с момента наступления режима прекращения огня, который «сохраняется» без боевых потерь, боевых ранений, летальных случаев».

» Я радуюсь и верю, что это такой серьезный шаг вперед» , — отметил Зеленский.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договоренность о встрече советников лидеров государств «нормандской четверки» достигнута, и встреча запланирована на 28 августа.