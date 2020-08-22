Оренбург, 22 августа, 2020, 14:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки по состоянию на 22 августа референс-центр подтвердил 93 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявлено 9 167 носителей SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM

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В большинстве выявленных случаев заражения носителями SARS-CoV-2 являются граждане в возрасте от 18 до 44 лет (34,3%), от 45 до 59 лет (21,4%), от 60 до 69 лет (20%).

Оправились от болезни с начала пандемии 7 642 пациента. За сутки (на 22 августа) из больниц выписали 121 человека.

Продолжают лечение в стационарах 798 пациентов, из которых 75 находятся в тяжелом состоянии (14 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).