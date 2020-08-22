Киев, 22 августа, 2020, 13:43 — ИА Регнум. Договоренность о встрече советников глав государств «нормандской четверки» достигнута, она состоится 28 августа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу «Украина 24», опубликованном 22 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Договорились на конец августа, 28 числа», — отметил украинский лидер.

Зеленский также считает, что затем должны последовать встречиглав внешнеполитических ведомств и лидеров государств «нормандскойчетверки».

Отметим, что государствами так называемой нормандской четверки являются Украина, Россия, Франция и Германия.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам социологических опросов, 50,6% жителей Украины выступили за переговоры Киева с лидерами республик Донбасса ради достижения мира.