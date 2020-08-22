Вашингтон, 22 августа, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Представители администрации президента США Дональда Трампа заверили американские компании, что запрет WeChat в США не помешает им сотрудничать с этой платформой в Китае. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Мессенджеры

По данным агентства, высокопоставленные лица из администрации Трампа разослали соответствующие уведомления в ряд американских компаний, включая Apple. В администрации заверили, что понимают возможные разрушительные последствия полного запрета на сотрудничество с WeChat, поэтому решение будет действовать только на территории США.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям проводить сделки с китайским гигантом Tencent, владеющим мессенджером WeChat. Расплывчатая формулировка указа не позволяет понять, распространится ли этот запрет на сделки, совершённые американскими компаниями за пределами США.

Частичный запрет WeChat означает, что американские компании смогут использовать платформу Tencent за пределами США. Например, компания Apple не должна будет удалять WeChat из магазина приложений в Китае, а другие организации смогут принимать платежи через эту платформу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе эксперт компании TF International Securities Куо Мин-чизаявил, что если Apple будет вынуждена удалить WeChat из своих магазинов приложений в Китае, то ежегодные поставки смартфонов iPhone упадут на 25−30%.