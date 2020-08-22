Тюмень, 22 августа, 2020, 13:11 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлены 52 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в Тюменской области на 22 августа зарегистрировано 7330 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6840 человек, 29 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях Тюменской области на 22 августа четыре пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.