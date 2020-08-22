Берлин, 22 августа, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Медики в германской клинике «Шарите» приступили к лечению российского оппозиционного блогера Алексея Навального, которого сегодня, 22 августа, доставили самолетом из Омска.

Оноре Домье. Мнимый больной. 1850

Напомним, что Навальный утром 20 августа почувствовал себя плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Борт посадили в Омске, где блогера госпитализировали.

Омские врачи установили, что у блогера произошло нарушение обмена веществ — нарушился углеводный баланс в организме. Из-за резкого падения уровня сахара Навальный и потерял сознание в самолете.

Тем не менее окружение Навального стало утверждать, что блогера якобы отравили российские спецслужбы. При этом три независимые лаборатории провели анализы и установили, что в крови Навального никаких ядов нет.

Омским врачам удалось стабилизировать состояние Навального и оказанное ему лечение начало давать результаты. Тем не менее родственники Навального — его супруга Юлия и брат Олег — настояли на том, чтобы перевезти блогера на лечение в Германию. Консилиум российских врачей пришел к выводу, что после стабилизации состояния Навального его можно перевозить самолетом, однако насущной необходимости менять стационар нет. Тем не менее родственники Навального вправе менять стационар.

Стоит отметить, что Навальный проходит испытательный срок после одного из своих уголовных дел, по которому он получил условный срок, а также является фигурантом другого уголовного дела. Выезд его за рубеж по закону невозможен, так как он дал подписку о невыезде.

Тем не менее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в случае необходимости власти могут разрешить вывезти Навального за рубеж. Какими именно законодательными нормами в Кремле при этом руководствуются, Песков не уточнил.