Лукашенко о ситуации в Белоруссии: Подключен внешний фактор
Минск, 22 августа, 2020, 13:17 — ИА Регнум. В Белоруссии события развиваются по плану цветной революции с «возбуждением внутриполитической ситуации в стране», заявил 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения военного полигона под Гродно, сообщает БелТА.
По словам белорусского лидера, обычно «они» раскручивают ситуацию внутри страны и «свергают действующую власть». По мнению белорусского лидера, «внешний фактор» был подключен, поскольку «власть на месте», онажестко сопротивляется и контролирует ситуацию.
Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»
Лукашенко пояснил, что цель оппонентов — рассредоточить силы военных и правоохранителей республики, отвлечь их от ситуации внутри страны и «напрячь» на внешней границе. Он также добавил, что параллельно активизируются протестные настроения и бандитизм в обществе.
По словам Лукашенко, военная поддержка стран Запада «налицо», и выражается она в передвижении войск НАТО к границам.
Лукашенко квалифицировал действия и соответствующие заявления западных стран в качестве вмешательства в дела Белоруссии, добавив, что речь идет о «финансировании, вытаскивании нас на переговоры» с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Президент Белоруссии поручил министру обороны Белоруссии Виктору Хренину и командующему Западным оперативным командованиемпредпринять усилия для защитыпрежде всего«западной жемчужины» Белоруссии с центром в Гродно »с принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности» Белоруссии.
Читайте также: Лукашенко заявил о скором урегулировании ситуации в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для окончательного урегулирования ситуации в Белоруссии, связанной с протестами после выборов президента, потребуется еще несколько дней.
Читайте также: В Белоруссии опасаются усилившейся разведки других стран