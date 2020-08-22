Челябинск, 22 августа, 2020, 12:44 — ИА Регнум. В Челябинской области за 21 августа умерли ещё четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди них мужчины 62, 73 и 78 лет и 76-летняя женщина. Все они скончались от имевшихся у них заболеваний.

С начала пандемии от COVID-19 ушли из жизни 103 человека. Ещё 228 скончались от других болезней.