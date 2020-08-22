Челябинск, 22 августа, 2020, 12:37 — ИА Регнум. В Челябинской области за 21 августа подтверждено ещё 75 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии на Южном Урале нашли 13 744 заразившихся. Больных COVID-19 сейчас насчитывается 2889 человек.

За сутки врачами были выписаны 277 пациентов, а с начала пандемии — 10 482.