Ташкент, 22 августа, 2020, 12:10 — ИА Регнум. По состоянию на 22 августа в Узбекистане выявили 157 новых случаев заражения коронавирусом, сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки было зарегистрировано еще два летальных исхода заболевания.

Всего на данный момент в республике выявили 38 231 случай инфицирования, из которых выздоровели 33 989 человек (или 89% инфицированных).

3980 человек проходят лечение. 277 из них находятся в тяжелом состоянии, 96 — в критическом.

Читайте также: В Узбекистане за сутки выявили 459 случаев заражения коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в Узбекистане выявили 459 новых случаев инфицирования коронавирусом.