Тамбов, 22 августа, 2020, 11:28 — ИА Регнум. 22 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили в региональном оперативном штабе 22 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»22 новых случая сегодня. Из них: 9 мужчин, 13 женщин. Возраст заболевших от 35 до 63 лет. Прибывших из других регионов нет, 22 контактных с заболевшими», — уточнили в оперштабе.

С марта на территории Тамбовской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6543 пациентов, 5862 выздоровели, 44 скончались. На госпитализации — 244 человека, из них диагноз «пневмония» у 206 человек.