Рязань, 22 августа, 2020, 11:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки 27 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области, сообщили 22 августа в региональной оперативной рабочей группе. Ещё 30 положительных тестов направлены на подтверждение в региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В целом с начала пандемии в Рязанской области подтвердили 6907 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6123 человек, из них 25 — за последние сутки.

В федеральном оперативном штабе 22 августа заявили о регистрации одного летального случая. Таким образом, в регионе скончался 41 пациент с коронавирусом.