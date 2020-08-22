Берлин, 22 августа, 2020, 10:54 — ИА Регнум. Оппозиционного блогера Алексея Навального доставили самолетом в Берлин, где он будет проходить лечение в клинике «Шарите». Об этом сегодня, 22 августа, сообщают германские СМИ.

Rolf_Larsen Скорая помощь в Германии

Сообщается, что вместе с Навальным в Берлин прибыла его супруга Юлия. Германские врачи оценивают состояние Навального как стабильное.

Напомним, что утром 20 августа Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Борт посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Медики оказали Навальному все необходимую помощь и стабилизировали его состояние.

При этом окружение Навального утверждало, что блогера отравили и сделали это якобы российские спецслужбы. Тогда были проведены дополнительные исследования тремя лабораториями, которые сообщили, что никаких ядов в крови Навального не обнаружено.

Оказываемое Навальному омскими медиками лечение дало результаты и его состояние улучшилось, но его родственники — супруга Юлия и брат Олег настояли на том, чтобы блогера перевезли в Германию.

И хотя консилиум российских врачей не видел в этом смысла, он не был в праве отказать родственникам больного. Предупредив о возможных последствиях от перелета медики выдали разрешение на транспортировку Навального в стационар в Берлине.