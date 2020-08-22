Ярославль, 22 августа, 2020, 10:32 — ИА Регнум. Семьи погибших при взрыве бытового газа в Ярославле получат компенсации. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Последствия взрыва в Ярославле

«Утром провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по факту ЧП на улице Батова. Обсудили работу, которая велась экстренными службами города Ярославля по ликвидации последствий, и дальнейший план действий по поддержке пострадавших и членов их семей. Семьи трех погибших при обрушении подъезда после взрыва в десятиэтажном доме в Ярославле получат по 1 миллиону рублей», — рассказал Дмитрий Миронов.

В результате взрыва погибли три человека, четверо пострадали. Трое находятся в больнице, одна женщина проходит лечение амбулаторно.

«Всем пострадавшим в результате трагедии еще раз приношу свои самые глубокие соболезнования. В беде людей не оставим», — сказал Дмитрий Миронов.

Сейчас идёт обследование пострадавшего дома. Властям предстоит принять решение о сносе или восстановлении. В результате происшествия повреждены 12 квартир (6 квартир полностью уничтожены, 6 квартир — частично), в которых зарегистрированы 33 человека, в том числе 9 детей.