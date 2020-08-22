Вологда, 22 августа, 2020, 09:19 — ИА Регнум. В Вологде с затонувшего теплохода эвакуировали 25 человек. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Вологодской области.

Mehrad-co.com Происшествия на воде

Напомним, что о затоплении теплохода стало известно в ночь на 22 августа. Судно затонуло на реке Вологода прямо у Кремлевской площади.

По предварительной информации, на борту теплохода находились 25 человек, в том числе один ребенок. Все они были эвакуированы