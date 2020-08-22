Нью-Йорк, США, 22 августа, 2020, 08:38 — ИА Регнум. В ежегодном отчете Организации Объединенных Наций сказано, что численность населения России в 2020 году увеличилась почти на два миллиона человек. Эксперты считают, что рост связан с тем, что в ООН теперь считают население Крыма российским.

edgarwinkler ООН

Согласно материалам Всемирной организации, в 2019 году в России жили порядка 144 миллионов человек. Однако российская статистика по состоянию на 1 июня 2019 года давала цифру в 146,8 млн человек.

Теперь в отчете ООН сказано, что население России составляет около 146 млн человек.

Эксперты считают, что такой рост связан с тем, что в ООН фактически признали Крым российским и все население полуострова — гражданами России.