Мехико, 22 августа, 2020, 08:18 — ИА Регнум. Тропический циклон «Марко», движущийся в Карибском море в 180 милях (290 км) к юго-востоку от мексиканского острова Косумель повышен до категории шторма, 21 августа сообщает Национальный центр по ураганам США.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

Скорость ветра внутри него достигает 40 миль в час (64 км в час). Шторм движется на северо-запад со скоростью 13 миль в час (21 км в час) в сторону американских штатов Техас и Луизиана. В ряде регионов Мексики ожидаются ливневые дожди и порывистый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа над водами Атлантического океана образовался тропический шторм «Лаура».