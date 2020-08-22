Киев, 22 августа, 2020, 08:38 — ИА Регнум. Местные выборы на Украине могут не состоятся только в случае введения в стране режима чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 21 августа заявил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в эфире канала «Украина 24».

Пресс-служба МВД Украины Выборы на Украине

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По словам Корниенко на сегодняшний день нет никаких оснований для отмены местных выборов, проведение которых запланировано на 25 октября.

«Думаю, что [главный санитарный врач Украины Виктор]… Ляшко и вся команда, будут оперативно нас информировать для того, чтобы принимать решение, например, о введении чрезвычайной ситуации в некоторых регионах», — цитирует Корниенко РБК-Украина.

В качестве примера Корниенко привел ситуацию, сложившуюся после провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, после которой в некоторых регионах Украины действующий тогда президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения, и в данных регионах не проводились местные выборы в объединенные общины. Они были проведены позже.

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Напомним, на Украине за сутки выявили 2106 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число выявленных в стране случаев заражения SARS-CoV-2 составило 100 643.

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