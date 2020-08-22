Токио, 22 августа, 2020, 08:05 — ИА Регнум. В Японии продолжает держаться аномальная жара. По информации агентства Kyodo, медицинские работники заявляют о том, что сходство симптомов теплового удара и COVID-19 значительно усложняет их работу.

nakashi Жители Токио в масках

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала августа от жары в Японии умерло 148 человек. 17 августа в городе Хамамацу в центральной части Японии температура поднялась до отметки 41,1 °C, повторив исторический рекорд самой высокой температуры воздуха в стране, установленный в 2018 году.

«Бывают случаи, когда мы не можем сразу отличить [тех, кто пострадал от жары, и тех, кто заразился коронавирусом], когда [у пациента] просто высокая температура, потому что это общий симптом», — сказал Ясуфуми Мияке, глава центра экстренной медпомощи при больнице университета Тейкё.

Мияке сказал, что каждый раз, когда в больницу поступает пациент, пострадавший от жары, персонал не может исключить возможность заражения коронавирусом. Эта проблема существенно усложняет работу медицинских сотрудников. «Есть риск того, что медицинская система окажется перегружена», если такая ситуация сохранится», — добавил эксперт.

Сейчас ведётся дискуссия относительно необходимости ношения медицинских масок, потому что они провоцируют тепловые удары.

В период с 10 по 16 августа в больницы Японии было доставлено 12 804 человека, пострадавших от жары, по данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями. Это почти в два раза больше, чем в предыдущие 6 дней.

По мнению экспертов, в этом году жара переносится особенно тяжело из-за продолжительного сезона дождей. Во многих регионах Японии в июле не хватало солнечного света, и люди не успели привыкнуть к солнечным лучам и высоким температурам.