Иерусалим, 22 августа, 2020, 07:56 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла военные посты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на очередной ракетный обстрел территории Израиля. Об этом пресс-служба оборонного ведомства страны 22 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Israeli Defence Forces Бронемашины М113 «Зельда» (ЦАХАЛ)

«Вчера ночью террористы в Газе выпустили одну ракету по Израилю. В ответ наши танки обстреляли военные посты ХАМАС в Газе. Мы не позволим ХАМАС терроризировать мирных жителей Израиля», — говорится в сообщении военных.

Напомним, что в последние дни между палестинским движением ХАМАС и Израилем продолжается обмен ударами. Так, утром 21 августа пресс-служба Армии обороны Израиля заявила о семи выпущенных по Израилю из Газы ракетах.

Как сообщало ИА REGNUM, по территории Израиля из сектора Газа 21 августа была выпущена ракета. По данным израильтян, ракету перехватила система ПВО «Железный купол».

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