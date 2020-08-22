Минск, 22 августа, 2020, 07:28 — ИА Регнум. Увеличившаяся вдвое интенсивность разведывательной деятельности против Белоруссии может свидетельствовать о том, что другие страны готовят «боевое применение» своим средствам, заявил 21 августа начальник главного управления генштаба ВС республики Руслан Косыгин в эфире телеканала «Беларусь 1».

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«Ежесуточно мы видим практически в два раза повышение. За прошедшие сутки — практически 42 боевых вылета, и это все — в направлении государственной границы», — сказал он.

По словам Косыгина, названная цифра относится к разведке, которую ведут при помощи авиации как стратегического, так и тактического уровня. Кроме того, вооруженные силы Белоруссии зафиксировали увеличение интенсивности полетов боевой авиации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничному комитету усилить охрану государственной границы с целью не допустить на территорию республики из других стран боевиков, оружия, боеприпасов и денег для финансирования беспорядков в республике.