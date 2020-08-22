Ярославль, 22 августа, 2020, 05:48 — ИА Регнум. Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов дома жилого дома в Ярославле, где взорвался газ, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Разбор завалов на месте обрушения

Ранее сообщалось о двух жертвах инцидента и трех пострадавших. Спасательные работы завершены. Личности и судьба всех жильцов установлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники МЧС РФ проверяли информацию о 38 из 115 жильцов рухнувшего подъезда дома в Ярославле.

Взрыв газа в жилом многоквартирном доме произошёл около 19 часов 21 августа. Это привело к обрушению панельных конструкций в одном из подъездов с третьего по шестой этажи.