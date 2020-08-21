Вильнюс, 21 августа, 2020, 23:48 — ИА Регнум. Белорусская домохозяйка Светлана Тихановская, участвовавшая в выборах президента Белоруссии 9 августа, заявила, что в случае проведения новых выборов главы государства, она в них участвовать не будет.

ИА REGNUM Предвыборная агитация Светланы Тихановской

Напомним, что кандидатура Тихановской появилась после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко бросил в тюрьму двух своих реальных конкурентов на выборах — банкира Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского — супруга Тихановской.

По официальным данным, Тихановская набрала 10% голосов. Сама она и оппозиция считают, что Лукашенко выборы сфальсифицировал, а Тихановская их якобы выиграла. После выборов начались акции протеста, Тихановская, однако, Белоруссию покинула при поддержке режима Лукашенко. Сейчас она находится в Литве.