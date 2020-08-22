Тегеран, 22 августа, 2020, 08:15 — ИА Регнум. 21 августа официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что незаконные устремления США никогда не сбудутся, отметив провал американских властей в Совете Безопасности ООН по продлению эмбарго на поставки оружия и попытки инициировать механизм snapback. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Отвечая на вопрос о последних событиях, связанных с незаконными мерами США в Совете Безопасности ООН и действиями Ирана, Хатибзаде сказал:

«Прежде всего я считаю необходимым подчеркнуть, что в ходе освещения новостей и событий, связанных с беспочвенной попыткой Соединенных Штатов восстановить резолюции Совета Безопасности, которые были прекращены в соответствии с резолюцией 2231, мы видим попытки ряда иностранных СМИ предложить неверное толкование и разъяснение».

Хатибзаде отметил, что власти США не имеют полномочий предпринимать какие-либо действия, в связи с чем лишь направили запрос сменяющемуся председателю Совета Безопасности в нарушение международных законов, правил и норм, а также резолюции 2231.