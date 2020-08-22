Тегеран, 22 августа, 2020, 08:20 — ИА Регнум. 21 августа госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон направил в ООН письмо с призывом восстановить санкции против Ирана в течение 30 дней. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Cia.gov Майкл Помпео

Помпео отметил, что Соединенные Штаты инициируют восстановление всех санкций ООН в отношении Ирана, снятых в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, и призывают к немедленному ответу против Тегерана.

Говоря о процессе восстановления санкций против Исламской Республики, он заявил, что механизм snapback будет реализован.

Ссылаясь на то, что Совет Безопасности ООН совершил большую ошибку, когда отменил эмбарго на поставки оружия, Помпео отметил, что американские власти введут все свои санкции против Ирана.

В письме США государствам-членам Совета Безопасности ООН говорится: «В соответствии с пунктом 11 резолюции 2231 заявляем, что Иран не выполнил значительную часть своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)».