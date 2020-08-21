Вашингтон, 21 августа, 2020, 23:06 — ИА Регнум. Новая ядерная сделка может быть заключена с Ираном весьма оперативно, заявил 21 августа американский президент Дональд Трамп на публичном мероприятии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Иран и США

По словам Трампа, если его выберут на новый президентский срок, Иран заключит новую ядерную сделку. Он считает, что Тегеран пока просто тянет время, ожидая, кого выберут.

Трамп «Я говорю, что они заключат сделку в течение месяца, но, вероятно, имею в виду неделю».

Говоря о той ядерной сделке, из которой Вашингтон вышел (Совместный всеобъемлющий план действий), Трамп заявил, что она устарела — вот и пришлось Штатам покинуть её.

Трамп «Если бы я сохранил эту сделку, то не было бы того, что сейчас происходит с ОАЭ, Израилем».

Американский президент добавил, что теперь многие арабские страны хотят тоже, по примеру ОАЭ, договориться с Израилем о мире.

Отметим, что это предвыборное заявление Трампа делается на фоне агрессивного политического давления США на Иран.