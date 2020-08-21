Таллин, 21 августа, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Департамент государственной инфосистемы Эстонии запретил своим сотрудникам пользоваться приложением TikTok, посчитав его угрозой для национальной безопасности страны, сообщает 21 августа телерадиовещательный портал ERR.

Chantelle van Heerden TikTok

«Это решение основывается на полученной в июне и подтвердившейся позднее из других источников информации, что TikTok собирает непомерно много сведений о пользователях. Более того, это приложение выуживает информацию о самом телефоне, что позволяет постоянно отслеживать местоположение телефона и хранящиеся в нем данные», — цитирует портал слова представителя департамента Тыну Таммера.

При этом указывается, что департамент инфосистемы уже сообщил о своем решении другим государственным структурам Эстонии.

Напомним, TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видеороликов, разработанное китайской компанией ByteDance. Появившись в 2018 году, приложение уже стало лидером в сегменте коротких видео в Китае и быстро завоевывает популярность в других странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы до 15 сентября владелец приложения TikTok китайская компания ByteDance продала его по сниженной цене американской компании. В противном случае Трамп пригрозил запретить TikTok, так как приложение якобы передает данные о пользователях властям КНР.