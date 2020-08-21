TikTok признан угрозой для безопасности Эстонии
Таллин, 21 августа, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Департамент государственной инфосистемы Эстонии запретил своим сотрудникам пользоваться приложением TikTok, посчитав его угрозой для национальной безопасности страны, сообщает 21 августа телерадиовещательный портал ERR.
«Это решение основывается на полученной в июне и подтвердившейся позднее из других источников информации, что TikTok собирает непомерно много сведений о пользователях. Более того, это приложение выуживает информацию о самом телефоне, что позволяет постоянно отслеживать местоположение телефона и хранящиеся в нем данные», — цитирует портал слова представителя департамента Тыну Таммера.
При этом указывается, что департамент инфосистемы уже сообщил о своем решении другим государственным структурам Эстонии.
Напомним, TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видеороликов, разработанное китайской компанией ByteDance. Появившись в 2018 году, приложение уже стало лидером в сегменте коротких видео в Китае и быстро завоевывает популярность в других странах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы до 15 сентября владелец приложения TikTok китайская компания ByteDance продала его по сниженной цене американской компании. В противном случае Трамп пригрозил запретить TikTok, так как приложение якобы передает данные о пользователях властям КНР.