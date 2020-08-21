Ярославль, 21 августа, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прервал отпуск, чтобы на месте разобраться в причинах взрыва газа и и организовать оказание необходимой помощи всем пострадавшим. Об этом сообщает правительство Ярославской области. Также на место происшествия направлена необходимая техника.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

«На место ЧС в Ярославль направлена группировка от Центра «Лидер» в количестве 17 человек и 4 единиц техники и Ногинского спасательного центра в количестве 50 чел. и 4 единиц техники, а также готовится и в ближайшее время будет направлен комплекс «Струна» от ВНИИ ГОЧС для обследования здания», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Разбор завалов на месте продолжается.